By Jacob Weindling  |  September 26, 2025 | 2:54pm
Epstein Documents: ‘Elon Musk to Island Dec. 6’

House Oversight Democrats released another batch of Epstein documents today, and they detail Jeffrey Epstein’s past schedules which include dates with “Elon Musk to Island Dec. 6 (is this still happening?)” in 2014, a breakfast with Steve Bannon on February 16th, 2019, and a lunch with Peter Thiel on November 27th, 2017, among many other appointments. It also contains a Hyperion Air, Inc. passenger manifest on May 12th, 2000, leaving Teterboro Airport in New Jersey at 9:30 am and arriving at Palm Beach Airport in Florida at 11:42 am. This flight transported Jeffrey Epstein, Ghislane Maxwell, [REDACTED], Adam Perry Lang, Prince Andrew, a bodyguard, [REDACTED] and what seems to read like 1 Male.

What’s notable is how Epstein and Maxwell are typed into the flight manifest, and seemingly the first redacted name too, while everyone else is handwritten in. Almost like Maxwell’s assertions Trump would like you to believe that she had nothing to do with the crimes she was convicted for might be wrong!

There are also two pages of ledgers detailing payments made from Epstein to masseuses on behalf of someone named Andrew, as well as a “TBD TENTATIVE BREAKFAST Party w/ Bill Gates (Invited Ron Baron and Josh Harris…awaiting reply).”

There is a mountain of evidence around presidents, royalty and billionaires who are involved with a pedophile sex trafficker, and now one billionaire who spent much of the early part of the year trolling Trump over his extensive connections to Epstein seemingly forgot that he was photographed with Ghislane Maxwell above in March 2014, the same year he apparently was scheduled to travel to the island, and now is implicated in the same mess Trump is in. The documents released today do not mention whether Musk’s trip to the “Island” was “still happening” or not, but that a trip at all was scheduled is pretty damning. No one travels to that island for innocuous reasons, as the federal investigation has revealed, and unless Epstein is referring to some other kind of island here, this looks pretty bad for Elon Musk.

 
