How Many Gross Cryptic Epstein Birthday Books Are There?Photo by House Oversight Commitee Democrats
The Andy Card telling George Bush that a second plane has hit the tower photo is certainly doing the rounds as I write this, as hacked e-mails from the nonprofit leak archive DDoSecrets revealed. They provided e-mails hacked from former Israeli prime minister Ehud Barack’s inbox to Reason at the end of August, and more details of these e-mails were published in Straight Arrow News today. Barack has long had ties to Jeffrey Epstein that he denies.
“We are hoping Ehud could write a short, one page ‘story’ on ‘Sharing A Meal in Jeffrey’s Dining Room…with Jeffrey and his friends,” wrote Jeffrey Epstein’s executive assistant for 20 years, Lesley Groff to the former Israeli prime minister in one hacked e-mail from his inbox. Epstein’s assistant told Barack that the “interesting stories” from Epstein’s “interesting friends” would be compiled in a book and given to him for his 63rd birthday.
