How Many Gross Cryptic Epstein Birthday Books Are There?

By Jacob Weindling  |  September 9, 2025 | 2:49pm
Photo by House Oversight Commitee Democrats
Trump Administration Jeffrey Epstein
How Many Gross Cryptic Epstein Birthday Books Are There?

The Andy Card telling George Bush that a second plane has hit the tower photo is certainly doing the rounds as I write this, as hacked e-mails from the nonprofit leak archive DDoSecrets revealed. They provided e-mails hacked from former Israeli prime minister Ehud Barack’s inbox to Reason at the end of August, and more details of these e-mails were published in Straight Arrow News today. Barack has long had ties to Jeffrey Epstein that he denies.

“We are hoping Ehud could write a short, one page ‘story’ on ‘Sharing A Meal in Jeffrey’s Dining Room…with Jeffrey and his friends,” wrote Jeffrey Epstein’s executive assistant for 20 years, Lesley Groff to the former Israeli prime minister in one hacked e-mail from his inbox. Epstein’s assistant told Barack that the “interesting stories” from Epstein’s “interesting friends” would be compiled in a book and given to him for his 63rd birthday.

This news comes on the heels of the Epstein Estate giving the booklet that the Wall Street Journal first reported on from Epstein’s 50th birthday to Congress. The suggestive nature of it all is disturbing, and the innuendo is shocking in its self-aware depravity. These people are pretty obviously talking about what lies deeper in those Epstein files than trite birthday gifts.

Two frame comic where the first frame is 1983, and Epstein is giving balloons to a group of little girls, then the right frame is 2003 where four young girls are massaging Epstein on the beach with "what a great country!" scrawled on the bottom

Photo Via House Oversight

Names in the birthday book are as elite as it gets, like all powerful hedge fund manager Leon Black and former President Bill Clinton. Lawyer to Epstein and powerful political figures, Alan Dershowitz, Victoria’s Secret CEO Lesley Wexner, real estate trust magnate Mort Zuckerman and yes, Donald Trump all sent 50th birthday letters to Jeffrey Epstein. As did Nobel Prize winner Gerry Edelman and Murray Gell-Mann, the theoretical physicist who coined the term “quark.”

There is likely no actual Epstein client list, as even if you haven’t seen The Wire, everyone can understand the condescension at the base of Stringer Bell’s famed “is you takin’ notes on a criminal fucking conspiracy” line. But it would stand to reason that if you were looking for who participated in Epstein’s sex trafficking operation, a self-selecting group like those willing to write whimsically cryptic letters to him about his escapades with young women and girls would be a good start. “May every day be a wonderful secret” implies, well, a secret, and the number of shifty letters to Epstein all smirking at something have a way of providing credibility for one another. According to all these people writing sex jokes and giant novelty checks suggesting Epstein “sold” Trump a “fully depreciated” woman for $22,500, they are all participating in…something.

Photo of Epstein posing with a novelty check, and in the white underneath it, is written "Jeffrey showing early talents with money + women! Sells "fully depreciated" [redacted] to Donald Trump for $22,500. Showed early "people skills" too. Even though I handled the deal I didn't get any of the money on the gal!"

Photo Via House Oversight

And the fact that both a 50th and a 63rd birthday book exist strongly suggests that there are more, and the hacked e-mails from Ehud Barak’s inbox provided by DDoSecrets “show that such books have repeatedly been gifted to Epstein on his birthday,” according to SAN. If this is a regular occurrence recapping Trump and Epstein’s “certain things in common, Jeffrey” while adding things like “enigmas never age,” then it stands to reason that what they, and everyone else in these books are referring to is a common occurrence. Their passion for their little secrets in these writings even suggest it is one of the core parts of their friendship. When anyone who spent time around Jeffrey Epstein is asked about Epstein, many echo Trump and tell people to stop talking about it, and now we’re starting to find out why.

 
Join the discussion...
 