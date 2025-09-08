Congress Revealed Trump’s Lewd Birthday Letter to Epstein

By Jacob Weindling  |  September 8, 2025 | 3:34pm
To anyone who has worked in journalism long enough, it was obvious that The Wall Street Journal had the goods when they published their explosive report on Donald Trump’s immensely creepy 50th birthday letter to sex trafficking pedophile Jeffrey Epstein. There were just two reporters listed on the byline of this extremely delicate story, strongly suggesting their proximity to the primary source. This didn’t stop boobs like JD Vance from alleging that “I have no idea if the book exists—WSJ won’t show it to us. I have no idea if the letter exists—WSJ won’t show it to us.”

Vance proved to be a poor prognosticator yet again, when he wrote after the first report came out that “We all know what’s going to happen…They won’t show us this book or allow us to refute it until they’ve wrung every bit of fake news from the story.” Someone cue up the Curb Your Enthusiasm music.

Jeffrey Epstein’s estate has given Congress a copy of the 2003 birthday book, including the letter with Trump’s signature that he has said doesn’t exist.

Trump’s libel lawsuit against WSJ claimed that “Defendants Safdar and Palazzolo falsely pass of as fact that President Trump, in 2003, wrote, drew, and signed this letter…The reason for those failures is because no authentic letter or drawing exists.” This also is not the only letter that exists, per WSJ: “The Epstein estate also turned over another letter from the book that references Trump. It came from businessman and longtime Mar-a-Lago member Joel Pashcow, who made a crude joke about a woman that Trump and Epstein socialized with in the 1990s, according to people familiar with the matter.”

WSJ continued, “The Pashcow letter included a photo of a posterboard-sized check for $22,500, which had been mocked up to appear that it was sent from Trump to Epstein. Beneath it, a handwritten caption said: ‘Jeffrey showing early talents with money + women sells ‘fully depreciated’ [redacted] to Donald Trump for $22,500.’ The woman’s name is redacted in the image.”

Now of course the conservative media tasked with building the safe space outside reality for the right is already kicking into full gear, claiming that’s not Trump’s signature. They can holler like hit dogs and call fake news all they want, but the incentive structure is pretty clear here. Unless Rupert freaking Murdoch is willing to set millions on fire in a lawsuit to make Donald Trump look bad, there’s no reason for WSJ to make anything up here, and now we have a separate account of this letter between Epstein’s estate and Congress. This is perilous legal territory, and writing as someone drowning in the midst of Google’s AI summary traffic apocalypse for the internet, I can promise you that WSJ would not make more money in clicks on this story than they would lose in a lawsuit to Trump at peak pettiness.

This is real. There’s no reason to think otherwise. Before he died, Jeffrey Epstein said he was “Donald Trump’s closest friend,” and this letter backs up that claim. The cryptic nature of things Trump wrote like “we have certain things in common, Jeffrey” and “enigmas never age” and “may every day be a wonderful secret” bracketed by a curved figure raise very serious and disturbing questions about what kind of close friend he was with a pedophile sex trafficker.

 
