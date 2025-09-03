Thousands of HHS Employees Pen Unprecedented Letter Calling for RFK’s Resignation

By Jacob Weindling  |  September 3, 2025 | 1:10pm
Photo by The White House
Healthcare RFK Jr.
We are in a genuinely fascist moment where being non-political is a choice to quietly side with the fascists in power, and the bravery of many of America’s civil servants is on full display. Trump’s Health and Human Services (HHS) Secretary Robert F. Kennedy Jr. is trying to roll back at least a century of scientific progress, with his recent efforts setting up a showdown at the Centers for Disease Control (CDC) still rattled by an attempted mass shooter driven by anti-vax sympathies similar to RFK’s. In solidarity with their colleagues fighting back, thousands of current and former HHS staff signed a letter today formally calling for RFK’s resignation.

“We, the undersigned, write to you with grave concern for America’s health and security,” wrote the over 6,800 signatories as of this writing. “The violent August 8th attack on CDC’s headquarters in Atlanta was not random. The attacker fired hundreds of rounds into buildings as the CDC workforce inside carried out its mission of serving the American people. The attack came amid growing mistrust in public institutions, driven by politicized rhetoric that has turned public health professionals from trusted experts into targets of villainization—and now, violence.”

America’s healthcare is quite literally under attack in myriad ways, and while sweeping every shooting under the rug filled with children’s bodies in the child killing country is what this depraved nation does, HHS staff is not going to let this go. Not only could many people have easily died from the 200-plus rounds the shooter fired, but it also represents the overarching attack that RFK is launching on the work these people at HHS are doing too. Both the shooter deluded by anti-vax propaganda and an HHS secretary who called the CDC a “cesspool of corruption” are working towards the same goals. This letter quotes RFK many times, citing his clear and willing desire to sow the kind of mistrust in the CDC the shooter expressed.

The signatories have three asks of RFK, all of which would require him to be a completely different person than the fetid swamp creature this oversized brain worm has proven himself to be. “Stop spreading inaccurate health information: Cease and publicly disavow the ongoing dissemination of false and misleading claims about vaccines, infectious disease transmission, and America’s public health institutions,” is the first. “Affirm CDC’s scientific integrity: Acknowledge and affirm that CDC’s work is rooted in scientific, non-partisan evidence focused on improving the health of every American,” is next. Then the last demand of RFK is to “Affirm CDC’s scientific integrity: Acknowledge and affirm that CDC’s work is rooted in scientific, non-partisan evidence focused on improving the health of every American.”

They also note that in addition to the thousands of HHS workers publicly signing this letter, “we include anonymous signers and speak for countless others across HHS who share our concerns but who chose not to sign out of fear of retaliation and personal safety.” Republicans have talked a big game about Communism and what a Stalinesque America would look like under dedicated commies like, uh, Joe Biden, but in a little over half a year, they have rebuilt more of Stalin and Mao’s legacy than any wide-eyed tankie could ever dream of. This is a historic political statement by a group of federal employees whose apoliticism has been a bedrock of their work, right up until one party decided that their work was a threat to their quest to install an autocracy in an America motivated by racist beliefs that have no evidentiary basis in reality. Science is the true enemy of propaganda, as it is the best form of verifiable truth that mankind has produced, revealing how weak and small the propagandists like RFK truly are. Any man with a shred of self-respect would resign after seeing how closely his and the CDC shooters’ beliefs align, but RFK has long proven he has less than none and will swim in whatever heavily polluted waters will serve his fragile ego.

 
